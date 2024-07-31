Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Kampı’ çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde 40 çocuk ve gencin misafir edildiği kamp programında katılımcılar doğa ile iç içe keyifli bir gün geçirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla düzenlenen sportif kültürel etkinlikler çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü işbirliğinde doğa kampı düzenlendi.

Çocuk ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla düzenlenen kamp, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Kamp boyunca yapılan eğitim ve etkinliklerle çocuklar ve gençlerin sportif ve teknik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, eğlenceli ve eğitici serbest zaman aktiviteleriyle de katılımcılara kaliteli bir gün geçirme imkanı sundu.

Şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlenip stres atan çocuk ve gençler kendilerine bu imkanı sağlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.