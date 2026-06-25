Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ilk bilanço belli oldu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin yaralandığını ifade etti.

En az 20 artçı depremin meydana geldiğini aktaran Rodriguez, "Başkent Caracas'ta farklı mahallelerde binalar çöktü. Miranda, La Guaira, Trujillo, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletleri de ciddi şekilde etkilendi" diye konuştu.

Rodriguez, depremden en ağır şekilde etkilenen bölgenin Karayip kıyısında, Caracas'ın kuzeyinde bulunan La Guaira olduğunu söyledi. Rodriguez, La Guaira'yı "felaket bölgesi" olarak nitelendirdi.

Depremlerde çok sayıda binanın çöktüğünü belirten Rodriguez, durumun "gerçek bir trajedi" olduğunu vurguladı.

Depremlerin ardından olağanüstü hal ilan eden Rodriguez, Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanının ağır hasar görmesi nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Rodriguez ayrıca okulların tatil edildiğini, metro ve tren seferlerinin askıya alındığını, zorunlu olmayan faaliyetlerin durdurulduğunu söyledi.

Rodriguez, "Doktorlardan, hemşirelerden ve tüm sağlık personelinden işlerinin başına geçmelerini rica ediyorum, böylece hem hastanelerin hem de özel sağlık merkezlerinin acil servislerine getirilen insanlara yardımcı olabilelim" dedi.

Rodriguez, ulusal, eyalet ve belediye yetkililerinin krizi çözmek için çalıştığını ve öncelikli yardımın en çok etkilenen eyaletlere gönderildiğini belirtti. Rodriguez, "Temel bir hedefimiz var: Ulusal birlik içinde hayat kurtarmak, birlikte bu trajedinin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremler, Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.

Bölge ülkelerinden yardım teklifi

Kolombiya Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği Enstitüsünden yapılan açıklamada, acil müdahale ekibinin harekete geçirildiği ve "gerekli teknik ve operasyonel desteği koordine etmek" için Venezuela yetkilileriyle iletişime geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Amacımız gerekli tüm yardımı sağlamak ve ekiplerimizi bu duruma destek olmak üzere hazır bulundurmaktır. Bogota sakinlerini de rahatlatmak istiyoruz: Başkentte hissedilen depremin ardından herhangi bir hasar veya yapısal hasar bildirilmemiştir. Şehir normal işleyişine devam etmektedir" denildi.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Venezuela'ya yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu. Bukele yaptığı paylaşımda, "300 kurtarma görevlisi ve sağlık personeli, 50 ton ekipman, ilaç ve temel malzeme ile birlikte Caracas'a doğru yola çıkmaya hazır" dedi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Venezuela'da meydana gelen depremlerin Brezilya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği ifade edildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Caracas'a hızla insani yardım göndereceğini duyurdu. Noboa, "Bu acil durumu gidermek için insani yardımın derhal gönderilmesini sağladım. Ekvador, bu anın gerektirdiği hız ve kararlılıkla karşılık verecektir. Çünkü muazzam farklılıklara rağmen bir liderin eylemlerine her zaman insanlık yön vermelidir" dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da yaptığı paylaşımda, Panama'nın Venezuela'ya "en derin dayanışma ve desteğini" ilettiğini ve insani yardım gönderme teklifinde bulunduğunu belirtti.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Venezuela'da depremden etkilenen ailelere yürekten başsağlığı dilediklerini ve ülkenin hazır durumda olduğunu, gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Dışişleri Bakanlığı ve Caracas'taki büyükelçiliğe Brezilya'nın ne tür yardımlar sağlayabileceğini değerlendirme talimatı verdiğini söyledi.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Venezuela yetkilileri ve vatandaşlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederken, ülkesinin "Venezuela hükümetinin gerekli gördüğü her türlü iş birliğine hazır" olduğunu dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tüm farklılıklara rağmen doğal afet karşısında ülkesinin dayanışma elini uzattığını belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela halkına başsağlığı dilekleri iletildi ve Venezuela ile tam dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

ABD, arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı paylaşımda, "ABD, yıkıcı depremlerin ardından Venezuela halkına en derin taziyelerini sunuyor. Sevdiklerini kaybedenlere, yaralılara ve yorulmak bilmeden çalışan cesur kurtarma ekiplerine tüm kalbimizle destek veriyoruz. ABD, bu zorlu dönemde Venezuela halkıyla dayanışma içindedir ve Başkan Trump'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, derhal arama-kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardımları Venezuela'ya göndermektedir" ifadelerini kullandı.

39 saniye arayla iki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem, yerel saatle 18.04'te merkez üssü başkent Caracas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında deprem meydana geldi. 39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yaptı.