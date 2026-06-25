Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Sayim Koçak ve Ekaterina Kravchenko, uluslararası çapta önemli bir başarıya imza attı. BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Lagari Takımı üyesi öğrenciler, Rusya merkezli şirketlerin desteğiyle Uluslararası İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen IT-PLANET 2026 Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Yarışmanın 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri' kategorisinde mücadele eden Lagari Takımı, 60 takım arasından sıyrılarak dünya üçüncüsü oldu.

Kamikaze İHA'lara karşı akıllı savunma sistemi

Öğrenciler tarafından geliştirilen sistem, hava muharebelerinde hedef konumundaki bir insansız hava aracının kısa sürede savunma pozisyonundan çıkarak tehdit unsuru olan rakip İHA'yı etkisiz hale getirmesini amaçlıyor. Kamikaze saldırı gerçekleştiren insansız hava araçlarına karşı geliştirilen akıllı aktif savunma modülü, düşman İHA'nın yönünü çeşitli filtreleme işlemleriyle tespit ediyor. Ardından entegre yapay zekâ sistemi, hedefi milisaniyeler içerisinde analiz ederek rakip İHA'nın kamerasındaki optik kilitlenmeyi bozuyor ve saldırının başarıyla engellenmesini sağlıyor.

'Öğrencilerimizin teknoloji üretim süreçlerine katılımını destekliyoruz'

Öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, elde edilen başarının üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışının ve proje odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurguladı. Uluslararası öğrencilerin de yüksek teknoloji üretme hedefiyle BTÜ'yü tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Çağlar, 'Öğrencilerimizin uluslararası düzeyde elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli unsurlarından biri; araştıran, üreten, yenilikçi ve yerli-millî teknoloji geliştirme kapasitesine sahip nesiller yetiştirmek. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin de BTÜ'yü tercih etmesi, üniversitemizin uluslararası alandaki eğitim ve araştırma gücünü ortaya koyuyor. Üniversite olarak öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.