İnegöl Belediyesi; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin 2. taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

ÖDEMELERİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Mükelleflerin Coronavirüs (COVID- 19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Ayrıca Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklâm Vergilerinin ödeme seçeneklerine de değinilen açıklamada belediyeye yapılan ödemelerde kredi kartı kolaylığı sağlandığı gibi anlaşmalı bankalar nezdinde de taksit imkânı olduğu ifade edildi.

GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERELİM

Yapılan açıklamada vergi ödemelerinde her zaman gerekli hassasiyeti gösterip zamanında ödeme mükellefiyetlerini yerine getiren vatandaşların belediyenin kamu hizmetlerini kesintisiz yerine getirmesine büyük destek sağladığı belirtilirken, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve devamlılığının, ilçe halkının yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesiyle mümkün olacağına değinildi.