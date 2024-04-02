Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişi D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen odun yüklü kamyon bariyere çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu D-100 bağlantı yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı dönemeyen Ş.G. idaresindeki 34 VD 0461 plakalı odun yüklü kamyon bariyere çarpıp devrildi. Odunlar yola saçılırken, kamyonun kupa kısmı ezildi. Sürücü Ş.G. yaralanırken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkartılan Ş.G., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önemi alırken, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Yola saçılan odunlar ise dorseli tıra yüklendi. Temizlik çalışmaları ve kamyonun çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.