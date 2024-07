Volkswagen Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Almanya

Kurulduğu Tarih: 28 Mayıs 1937

Kurucusu: German Auto Association, (Alman Otomotiv Birliği)

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Adının Kaynağı: Almancada “halk arabası” anlamına gelmektedir.

Amblemin Anlamı: VW amblemi, Porsche mühendisi Franz Xaver tarafından bulundu.

Ekim 1948’den bu yana markanın iki harfi Almanya’nın Wolfsburg şehrini simgeliyor.

Resmi Sitesi: www.vw.com.tr

Volkswagen Hakkında Bilgi

Volkswagen AG firması , 1937 yılında Almanya’da kurulmuştur. Şirketin ismi Almanca’da halkın arabası anlamına gelmektedir. Volkswagen markasının sahip olduğu markalar Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda, Volkswagen Ticari Araç ve Şubat 2008’den bu yana Scania markalarıdır. Volkswagen firmasının Brezilya’daki fabrikalarında VW Titan Tractor adında kamyonlar üretilmeye başlamıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında ise Volksbus adıyla otobüs üretmektedir. 1967 yılından beri Brezilya Sao Bernardo Campo fabrikasında üretilen Volkswagen Combi modeli, çağdaş güvenlik şartlarına uyum sağlayamadığından dolayı Temmuz 2013’te üretiminin durdurulmasına karar verilmiştir. Volkswagen ABD’de aldığı ceza için slogan olarak “Volkswagen (Halkın Arabası)”i 2015 yılının yazından beri kullanmaktadır.

Volkswagen Modelleri

Avrupa Modelleri

Amarok

CC

Caddy

Caravelle

Crafter

EOS

Fox

Golf

Golf Sportsvan

Golf Plus

Golf Variant

Jetta

Multivan

New Beetle

New Beetle Convertible

Passat

Passat Variant

Phaeton

Polo

Scirocco

Sharan

Touran

Tiguan

Touareg

Transporter

Kuzey Amerika Modelleri

City Golf

City Jetta

CrossFox

Derby

Eos

GLI

Gol

GTI

Jetta MkIV

Jetta MkV

Jetta Wagon

Lupo

New Beetle

New Beetle Convertible

Passat

Passat Wagon

Passat CC

Rabbit

Routan

SportVan

Tiguan

Touareg

Orta Amerika ve Karayipler

Caddy

CrossFox

CrossPolo

Eos

Fox

Gol

Golf

GTI

Jetta/Bora MkIV

Jetta/Bora MkV

Jetta/Bora GLI MkV

Jetta/Bora Variant MkV

New Beetle

New Beetle Cabrio

Parati

Passat

Passat Variant

Polo

Saveiro

SpaceFox

Tiguan

Touareg

Asya Modelleri

Golf

Polo

Golf/Golf Plus/Golf Variant

Jetta

Bora

Sagitar

New Beetle/New Beetle Cabriolet

Passat Lingyu

Santana

Santana Vista

Passat/Passat Variant

Magotan

Phaeton

Sharan

Tiguan

Touareg

Touran

Afrika Modelleri

Citi Golf

CrossFox

CrossPolo

Eos

SpaceFox

Gol

Golf

Golf GTI

Golf Plus

Golf R32

Golf Variant

Jetta

New Beetle

New Beetle Cabriolet

Parati

Passat

Passat CC

Polo

Polo GTI

Scirocco

Sharan

Tiguan

Touareg

Touran