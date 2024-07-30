Hangi Ülkenin: Almanya
Kurulduğu Tarih: 28 Mayıs 1937
Kurucusu: German Auto Association, (Alman Otomotiv Birliği)
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Otomotiv Endüstrisi
Adının Kaynağı: Almancada “halk arabası” anlamına gelmektedir.
Amblemin Anlamı: VW amblemi, Porsche mühendisi Franz Xaver tarafından bulundu.
Ekim 1948’den bu yana markanın iki harfi Almanya’nın Wolfsburg şehrini simgeliyor.
Resmi Sitesi: www.vw.com.tr
Volkswagen Hakkında Bilgi
Volkswagen AG firması , 1937 yılında Almanya’da kurulmuştur. Şirketin ismi Almanca’da halkın arabası anlamına gelmektedir. Volkswagen markasının sahip olduğu markalar Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda, Volkswagen Ticari Araç ve Şubat 2008’den bu yana Scania markalarıdır. Volkswagen firmasının Brezilya’daki fabrikalarında VW Titan Tractor adında kamyonlar üretilmeye başlamıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında ise Volksbus adıyla otobüs üretmektedir. 1967 yılından beri Brezilya Sao Bernardo Campo fabrikasında üretilen Volkswagen Combi modeli, çağdaş güvenlik şartlarına uyum sağlayamadığından dolayı Temmuz 2013’te üretiminin durdurulmasına karar verilmiştir. Volkswagen ABD’de aldığı ceza için slogan olarak “Volkswagen (Halkın Arabası)”i 2015 yılının yazından beri kullanmaktadır.
Volkswagen Hangi Ülkenin
Cevap: Almanya
Volkswagen Modelleri
Avrupa Modelleri
Amarok
CC
Caddy
Caravelle
Crafter
EOS
Fox
Golf
Golf Sportsvan
Golf Plus
Golf Variant
Jetta
Multivan
New Beetle
New Beetle Convertible
Passat
Passat Variant
Phaeton
Polo
Scirocco
Sharan
Touran
Tiguan
Touareg
Transporter
Kuzey Amerika Modelleri
City Golf
City Jetta
CrossFox
Derby
Eos
GLI
Gol
GTI
Jetta MkIV
Jetta MkV
Jetta Wagon
Lupo
New Beetle
New Beetle Convertible
Passat
Passat Wagon
Passat CC
Rabbit
Routan
SportVan
Tiguan
Touareg
Orta Amerika ve Karayipler
Caddy
CrossFox
CrossPolo
Eos
Fox
Gol
Golf
GTI
Jetta/Bora MkIV
Jetta/Bora MkV
Jetta/Bora GLI MkV
Jetta/Bora Variant MkV
New Beetle
New Beetle Cabrio
Parati
Passat
Passat Variant
Polo
Saveiro
SpaceFox
Tiguan
Touareg
Asya Modelleri
Golf
Polo
Golf/Golf Plus/Golf Variant
Jetta
Bora
Sagitar
New Beetle/New Beetle Cabriolet
Passat Lingyu
Santana
Santana Vista
Passat/Passat Variant
Magotan
Phaeton
Sharan
Tiguan
Touareg
Touran
Afrika Modelleri
Citi Golf
CrossFox
CrossPolo
Eos
SpaceFox
Gol
Golf
Golf GTI
Golf Plus
Golf R32
Golf Variant
Jetta
New Beetle
New Beetle Cabriolet
Parati
Passat
Passat CC
Polo
Polo GTI
Scirocco
Sharan
Tiguan
Touareg
Touran