Jandarma ekipleri, bir WhatsApp grubunda polis ve jandarma uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan ve 900 üyesi bulunan grup deşifre edildi. “Suçluyu Kayırma” suçu kapsamında başlatılan operasyonda, grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P. (37) ile yöneticiler E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, grubun 150 üyesinin uyuşturucu ticareti, silah kanununa muhalefet, suç örgütü kurma ve çeşitli kaçakçılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 3 kişinin infaz kaydının olduğu tespit edildi.