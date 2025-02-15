Kongrede, kurucu başkan Alper Ildırel, yeniden Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı seçildi.

İLK KONGRE GERÇEKLEŞTİ

Anahtar Parti, İnegöl’de teşkilatlanmasını tamamlamasının ardından ilk kongresini gerçekleştirdi. Parti üyelerinin yoğun katılım gösterdiği kongrede, mevcut ilçe başkanı Alper Ildırel güven tazeledi.

ALPER ILDIREL YENİDEN İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Kongrede yapılan oylama sonucunda, kurucu başkan Alper Ildırel tekrar Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı olarak seçildi. Parti üyeleri, Ildırel’in liderliğinde İnegöl’de güçlü bir teşkilatlanma süreci yürütüleceğine inandıklarını belirtti.

İlçe Başkanı Alper Ildırel, kongrede yaptığı konuşmada, Anahtar Parti’nin İnegöl’de güçlü bir teşkilat yapısına sahip olacağını vurguladı. Partinin, İnegöl’de siyasi sahnede etkili bir yer edinmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.