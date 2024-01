Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliği Wings for Life World Run bu yıl 11. kez gerçekleşecek. 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan iyilik koşusuna 100 gün kaldı.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run 2024 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen ve 92 milletten 161 bin 892 koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme’de 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de ise yerel koşu grupları ile fiziksel koşular düzenlenecek. adidas Runners iş birliği ile 5 Mayıs gününe kadar, farklı tarihlerde İstanbul’un farklı lokasyonlarında Wings For Life World Run antrenman koşuları düzenlenecek. İlk antrenman koşusu 25 Ocak Perşembe günü İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Wings for Life World Run 2024’e App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

Philips Sports Headphones iş birliğiyle düzenlenen Wings for Life World Run’a 25 Ocak tarihine kadar kaydolan koşucular +1 davetiye hakkı kazanacak. Davetiye ile katılan katılımcılar, Wings for Life World Run mobil uygulama sayesinde istedikleri yerden koşuya katılabilecek.

Önde gelen spor markası adidas ile yapılan iş birliğinin bir parçası olarak kaydolan koşucular nerede ve nasıl koşmayı seçerlerse seçsin lisanslı Wings for Life World Run tişörtüne sahip olacak.

Etkinlik ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşılabilecek.