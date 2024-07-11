Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört kıtasında Wobilimoda markasını giydirdiğimiz tırlarla markamızın akıllarda kalmasını kolaylaştıracağız. Mobilya sektöründe öncü AVM'lerden biriyiz. Yönetim olarak marka değerimizi artırmak ve akıllarda daha kalıcı olabilmek için tırların giydirilmesine karar verdik. Şu anda bu tırlar yurtdışında markamızı tanıtmaya devam ediyor," dedi.

Markalaşma yolunda bu tarz hamleler yapmaya devam edeceklerini belirten Beşiktepe, "İnegöl'ün mobilya cazibe merkezi olacağız," diye ekledi.

Wobilimoda Mobilya AVM, bu stratejik adımlarla hem yurtiçinde hem de yurtdışında marka bilinirliğini artırmayı ve sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.