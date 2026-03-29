İGA İstanbul Havalimanı, olumsuz hava şartları nedeniyle hava trafiğinde gerçekleşen aksaklıklara rağmen İstanbul Havalimanı'nda operasyonların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

İGA İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamada 'Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş trafiğinde yaşanan yoğunluğa ve aksaklıklara rağmen İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte, 30'u yerde ve 2'si havada olmak üzere başta Pegasus ve AJet seferlerine ait toplam 32 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir' ifadelerine yer verildi.