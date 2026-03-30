Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, Diyarbakır'da düzenlenen ve 6 bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu. Arslan'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine desteklerini sürdüreceğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Diyarbakır'da Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ve bin 500 antrenör ile aileleri katıldı. Büyük organizasyonda Bağcılar Belediyesi personeli olan Emine Arslan da yerini aldı.

Altın madalya kazandı

52 kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde mücadele eden Arslan, rakiplerini yenerek birinci oldu. Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Arslan, altın madalya kazanarak Bağcılar'a büyük gurur yaşattı. Heyecanlı olduğu gözlenen Arslan, başta Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.

Her zaman destekçisiyiz

Arslan'ı tebrik eden Başkan Yıldız da şu açıklamayı yaptı:

'Bu önemli organizasyonda şampiyon olarak bizlere büyük mutluluk yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Girdiği her müsabakadan mutlaka bir madalyayla dönüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman kendisinin destekçisiyiz.'