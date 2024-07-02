Wobilimoda Mobilya AVM, ilkbahar aylarında başlattığı düğün paketi fırsatı ürünleri kampanyası büyük ilgi gördüğü için yaz ayında da devam ettiriyor.

Bursa’da yaptığı birbirinden özel kampanyalarla, emekliden yeni evlenenlere, evini yenileyeceklerden depremzede ailelere kadar destek olan Wobilimoda Mobilya AVM, şimdi ise bahar kampanyasını yaz ayında da sürdürme kararı aldı. Yaptığı kampanyalarla herkesin ekonomisine destek olan AVM’deki 124 mağaza, ayrıca çeşitli hediyelerle de yeni evleneceklerin yüzünü güldürüyor. Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, "Avantajlı düğün paketleri kampanyamız devam ediyor. Sadece Bursa’dan değil, çevre illerden hatta yurt dışından bile müşterilerimiz oluyor. Ünlü isimlerin de gelip AVM’de gezip mağazalara hayran kaldığını, hatta kendileri adına mağaza açmak istediklerini öğrendik" dedi.

Wobilimoda Mobilya AVM’nin geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları, yeni evlenecek çiftler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yaz kampanyası süresince düğün paketlerinde sunduğu avantajlarla dikkat çeken AVM, müşterilerine kaliteli ve şık mobilya seçenekleri sunmayı hedefliyor.