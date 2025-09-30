Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Altındağ sokak üzerinde seyir halinde olan Ayşe D.(17) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Hüseyin D.(39) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Kani A.(15) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetsiz, motosikletin ise tescilsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ve motosiklet sahibine ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin liraya yakın para cezası kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk