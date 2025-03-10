Sabah saatlerinde yaşanan sıkıntı, akşam saatlerinde de tekrar ortaya çıktı. Kullanıcılar platforma giriş yapmakta ve paylaşımları görüntülemekte zorlanırken, “X ne zaman açılacak?” ve “Twitter ne zaman açılacak?” gibi sorular gündeme geldi. Konuya ilişkin ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, yaptığı açıklamada X servislerinde küresel çapta bir kesinti yaşandığını belirtti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) kesintiyle ilgili raporlama yaptığını vurgulayan Sayan, ekiplerin süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.

"X’TEN BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"X servislerinde global çapta bir kesinti yaşanıyor. USOM tarafından da tespit edilen bu durumla ilgili olarak X’ten bilgi talep edildi. Ekiplerimiz süreci yakından takip ediyor."