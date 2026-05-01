Üniversite bünyesinde eğitim alan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Robot Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. Genç bilim insanları "Temel Çizgi İzleyen Robot" kategorisinde yarışan 754 takım arasında Türkiye birincisi olarak Yıldırım’a büyük bir gurur yaşattı.



Başkan Yılmaz’dan tebrik

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların potansiyeline inandıklarını ve bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, "Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, çocuklarımızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürdüğü çok kıymetli bir eğitim yuvası. Burada yetişen evlatlarımız sadece bugünün değil, yarının dünyasında söz sahibi olacak bireyler olarak yetişiyor. KODELİG’26’da elde edilen bu birincilik bizleri son derece gururlandırdı. Çocuklarımızın azmi, öğretmenlerimizin emeği ve ailelerimizin desteğiyle bu başarı geldi. Yıldırım’da bilimle büyüyen bir nesil yetiştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.