Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ‘Bilim Samsun’u Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den kente gelen 20 yabancı öğretmen ziyaret etti. Bilim Samsun’daki atölyeleri inceleyip, verilen eğitimle ilgili bilgi alan Avrupalı öğretmenler, hayran kaldı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ve geçen 28 Şubatta faaliyete geçen ‘Bilim Samsun’ gerek öğrenciler gerek öğretmenler tarafından büyük ilgi görüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen okullardan gelen 6-14 yaş grubundaki öğrenciler haftanın 6 günü Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor.

‘Bilim Samsun’ eğitim camiasının temsilcileri tarafından da yoğun ilgi görüyor. Son olarak Türkiye’nin de proje ortağı olduğu 'Living With Robots İn The Future' projesi kapsamında Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den Samsun’a gelen 20 yabancı öğretmen Bilim Samsun’u ziyaret etti. Merkezdeki 8 atölyeyi inceleyen yabancı öğretmenler, verilen eğitim ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden yabancı öğretmenler Bilim Samsun’a hayran kaldı.

‘AYDA 4 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYOR’

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Bilim Merkezleri Birim Sorumlusu Eyüp Elmas, Bilim Samsun’da ayda ortalama 4 bin öğrenciye hizmet verildiğini belirterek “Burada temel amacımız; çocuklarımıza burada bilimsel farkındalık, yatkınlık oluşturmak, yeteneklerini keşfetmek, ortaya çıkarmak, dikkat çekmek. İl içinden veya il dışından farklı proje, çalışma kapsamında Samsun’a gelen öğrenci, öğretmen, araştırmacı gruplarını veya farklı projelerle gelen insanları burada misafir ediyoruz. ERASMUS projesi kapsamında 4 ayrı ülkeden 20 tane öğretmen, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenleri tarafından koordine edilen bu proje kapsamında ziyaret ettiler. Kendilerini burada ağırlamaktan çok mutlu olduk” dedi.

‘İZLENİMLERİ İNANILMAZ OLUMLU’

Living with Robots İn The Future Projesi’nde görevli Ziya Esen Anaokulu Müdür Yardımcısı Emine Elver ise “Projemiz Living with Robots İn The Future (Robotlarla Geleceğin Erasmus’unda Yaşamak) çok güzel bir proje ve bu kapsamda ilimizde de birçok çalışma yaptık. Ortaklarımız olan Belçika, Romanya, İspanya ve Portekiz’den gelen öğretmenlerimizle ‘Bilim Samsun’a gelerek yapılan çalışmaları görmek istedik. Misafirlerimizin izlenimleri inanılmaz olumlu” diye konuştu.

‘MÜKEMMEL BİR EĞİTİM MERKEZİ’

Projenin Belçika Sorumlu olan öğretmen Olivier Maissin, ‘Bilim Samsun’da atölye çalışmalarını çok beğendiklerini, devletin bu tür eğitim çalışmalarını desteklemesinin çok güzel olduğunu belirterek ‘Bilim Samsun’un mükemmel bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

‘BAMBAŞKA UFUKLARA SAHİP OLACAKLAR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun’un kent için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyleyerek “Bilim Samsun TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan şehrimizde bu büyük organizasyonun kalıcı izlerinden birisi. Kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Müfredatı T3 Vakfı belirliyor biz belediye olarak işletiyoruz. Bu merkezlerle eğitime başlayan çocuklarımız ve gençlerimiz bambaşka ufuklara sahip olacak. Samsun’da 6-14 yaş arası buraya uğramayan çocuğumuz kalmayacak” şeklinde konuştu.