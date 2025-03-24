ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticileri üretime teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yabani sakız ağaçlarının antep fıstığına dönüştürülmesi amacıyla yeni bir proje başlattı.

Ankaralı üreticiye yeni bir kazanç kapısı olacak proje kapsamında; Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki çiftçilere yönelik ön bilgilendirme toplantısı ve ağaçların nasıl budanıp aşılanacağına dair uygulamalı eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin proje finansmanı olduğu projede; aşılama, budama ve bakıma yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ilçe belediyeleri tarafından veriliyor.

Güdül’de gerçekleştirilen eğitime katılan Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, “Bölgemizdeki fıstık üreticisini desteklemek ve fıstık üretimini artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projeye başladık. Yaklaşık 1000 fıstık ağacının budalama işlemlerine başlayacağız. Hava şartlarına göre de haziran ya da temmuz gibi aşılamalarını yapacağız. Amacımız; atalarımızdan emanet kalan fıstık ağaçlarına sahip çıkmak sakız ağaçlarımızı da fıstık aşısıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek” dedi.

Üretim, Üretim, Üretim... ☘️Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, yerli üreticilerimize yeni destek projeleri için harekete geçti.➡️ Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki çiftçilerimize önce bilgilendirme toplantısı düzenledik, ardından ağaçların nasıl budanıp… pic.twitter.com/uKimkIdXhc— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 24, 2025