

Bursa’da altyapıdan spora kadar birçok alanda projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalara ayrı bir değer veriyor. Ücretsiz hazırlık kurslarından test kitabı dağıtımlarına, deneme sınavlarından tercih desteğine kadar her alanda gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK aracılığıyla üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde verilen kurslar, Hürriyet, Vakıf Bera, Naim Süleymanoğlu ve Orhangazi kurs merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor.

Bursa’da üniversiteye hazırlanan yaklaşık 1200 gence ücretsiz hazırlık eğitimi vererek geleceklerini inşa etmelerinde yardımcı olduklarını söyleyen Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayça Bingül Tayar, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla BUSMEK bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 kurs merkezimizde eğitim alan gençlerimiz, herhangi bir ücret ödemeden hem kaliteli eğitim materyaline hem de yüksek seviyede, yüksek kalitede eğitim olanağına sahip oluyor" dedi.

Kaynak: BÜLTEN