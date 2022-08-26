Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada yağış nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet E. yönetimindeki 16 NBC 01 plakalı otomobil yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan araç ters döndü. Kaza sonucu yaralanan sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.