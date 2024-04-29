Başiskele’de "Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyunda, Mehmet Akif Ersoy’un eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.

Başiskele Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenen Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum oyununda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un günümüzde de geçerliliğini koruyan eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.

Oyun, Başiskele Belediyesi koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde iki kez sahnelendi. İlk olarak ilçedeki lise öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro oyunu, daha sonra Başiskele halkı için ücretsiz olarak sahnelendi.