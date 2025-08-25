SASKİ, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı temizlik çalışmaları ile yağmur suyu hatlarını güvenli hale getiriyor. Sonbahara hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağış anında oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), periyodik olarak yürüttüğü bakım çalışmaları kapsamında mazgallar ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kanal kombine temizlik aracıyla yürütülen temizlik çalışmaları ile 16 ilçenin yağmur suyu altyapısı güvenli hale getiriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hatlarda biriken çamur, kum, yaprak ve atıklar titizlikle temizlendi.