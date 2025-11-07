Kocaeli’de yakıt aldıktan sonra alev alan otomobildeki yangın bitişikteki başka bir araca da sıçradı. Yangında 2 araç da kullanılmaz hale gedi.

Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Avize Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli sürücü, 41 HB 310 plakalı Fiat marka otomobilini yakıt aldıktan sonra park etti. Bir süre sonra aracın motor kısmı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken patlamalar da meydana geldi. Yangın bitişikteki 41 DE 571 Fiat marka otomobile de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.