EY Mobilite Tüketici Endeksi 2023 raporu yayımlandı. EY raporuna göre, yüksek yakıt maliyetleri tüketicileri elektrikli araç satın almaya yöneltiyor.İSTANBUL (İGFA) -

Otomobil satın almayı planlayanların yarısından fazlası, tercihini elektrikli araçlardan yana kullanıyor.

2020 yılında başlatılan ve her yıl küresel otomotiv trendleri hakkında içgörü sağlayan EY Mobilite Tüketici Endeksi’nin en güncel versiyonu; araç satın almayı planlayanların yüzde 55’inin önümüzdeki iki yıl içinde tamamen elektrikli veya hibrit bir araç almayı planladığını ortaya koyuyor.

Daha da önemlisi, elektrikli araç (EV) almayı planlayanların motivasyon kaynağı ilk kez çevresel endişeler yerine yüksek yakıt maliyetleri olarak karşımıza çıkıyor.

EY araştırmasında, elektrikli araç tercihinde öne çıkan etkenlerde yüzde 38 oranıyla ilk sırayı yüksek yakıt maliyetleri alıyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12'si sürdürülebilirliğin ulaşım modeli seçimlerini etkileyen bir faktör olduğunu söylerken, yüzde 28'i ise ilk sıraya çevresel endişeleri koyuyor.

EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Serdar Altay, EY Mobilite Tüketici Endeksi 2023 raporuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu.

Artan yakıt fiyatları, elektrikli araç satın alma konusunda ilk kez en önemli motivasyon olarak kaydedildiğini belirten Altay, "Bu yıl özellikle İsveç, Japonya ve ABD gibi birçok ülkede en büyük artış görüldü. Yaşam koşullarının zorlaşması, tüketicilere bir elektrikli araç satın almanın kendileri için en iyi seçenek olduğunu göstermeye başlıyor ve potansiyel otomobil tüketicilerinin yarısından fazlası bir elektrikli araç satın almayı düşünüyor. Bununla birlikte, rapor aynı zamanda son yıllarda hükümet teşviklerinin de elektrikli araçların benimsenmesinde büyük bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Ancak yakıt fiyatları kademeli olarak düşüp daha uygun fiyatlı seviyelere geri döndükçe, EV üreticileri için asıl zorluk, tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebinin devam edip etmeyeceği ve yakıt fiyatlarının düşmesi durumunda ne gibi önlemler alınması gerekeceğidir. Aynı şekilde, talep ve güven yüksekken otomobil üreticileri ivmeyi korumak adına tüketicilerin endişelerini gidermeye başlamalıdır" dedi.

Türkiye pazarına bakıldığında durumun dünya pazarına paralel olduğunun gözlemlendiğini belirten Altay, "Türkiye’de 2021 yılına göre, yüzde 188’lik artışla toplam 8 bin 210 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2021 yılında toplam 2 bin 849 adet satılmıştı. Vergi oranlarındaki artışın, kur artışının, pandemi sürecinin ve yarı iletken malzemelerin tedariğinde yaşanan sorunların pazara etkisi olumsuz olsa da 2022 yılında elektrikli araç satışları, 2021 yılına göre yaklaşık 3 kat artış gösterdi" diye konuştu