Kamuda görev yapan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise yüzde 46 oranında zam talebinde bulunmuştu. Milyonların merakla beklediği zam görüşmelerinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet, memurlar için ikinci teklifini sundu. Ancak bu yeni teklif de beklentileri karşılamadı.

Taraflar Bir Kez Daha Masaya Oturdu

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş Başkanları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile saat 16.30'da bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede yeni teklif ele alındı.

Görüşme sonrası hükümetin yeni teklifini açıklayan Ali Yalçın, "Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir. 4 günümüz kaldı geriye." dedi. Yalçın, "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil. Gelir adaletini sağlayan ücret dengesizliğini ortadan kaldıran bir sözleşme olsun. Kamunun en fazla şu an buna ihtiyacı var. Bu masada mutlaka bunu sağlamak zorundayız. Çünkü bundan sonra çalışma barışı zorlanacaktır. Çok şey söylenebilir ama özü şu: Biz görüşmelere başlarken enflasyon hedefi 12 idi, dün 16'ya çıktı. Bu işi çıkmaza sürmenin anlamı yok. Dar gelirliyi, memuru sıkıntıya sokmayacak bir adıma ihtiyaç var. Bunun adresi burası." dedi.