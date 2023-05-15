Yalova Belediyesi 18-28 Mayıs tarihleri arasında İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Başkan Mustafa Tutuk’un girişimleriyle düzenlenecek fuarda 100’e yakın yayınevi, onlarca yazar, binlerce kitap Yalovalılarla buluşacak.

Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı için hazırlıklar başladı. 10 gün boyunca kitapseverlerin buluşma noktası haline gelecek olan Yalova’da; yayınevleri, yazarlar ve kitapların yanı sıra söyleşi ve konferanslar da düzenlenecek. Vatandaşlar hem yazarlarla sohbet etme hem de kitaplarını imzalatma fırsatı yakalayacak. Düzenlenecek konferans ve söyleşiler şöyle olacak:

19 Mayıs Cuma, Bahadır Yenişehirlioğlu Konferansı, RDKM, saat: 15.30, 21 Mayıs Pazar, Saniye Bencik Kangal Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00, 22 Mayıs Pazartesi, Tülay Demircan Koyuncu Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00, 24 Mayıs Çarşamba, Melih Tuğtağ Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 15.00, 27 Mayıs Cumartesi, Fahri Coşkun Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00

28 Mayıs Pazar, Hilal Kahraman Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00.

“Tüm vatandaşlarımız davetlidir”

Kültür ve sanat faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Tutuk, şöyle konuştu:

“18 Mayıs Perşembe günü başlayacak İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı, 7’den 77’ye tüm kitapseverlere hizmet verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı (Kent Müzesi arkası) içerisinde kuracağımız stantlarda yaklaşık 100 yayınevi yer alacak. Fuara gelecek yazarlarımız ise beğenilen kitaplarını hemşerilerimiz için imzalayacak. Kültürel faaliyetlerimizle Yalova’yı çok canlı bir hale getirdik. Şimdi de kitap fuarına gelen düşünürlerle, yazarlarla şehrimizi daha da zenginleştireceğiz. Herkesin gelip birbirinden ünlü yazarlarla tanışmasını, kitap fuarının tadını çıkarmasını istiyoruz. Bu güzel fuara tüm vatandaşlarımız davetlidir.”