TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği İstanbul’da düzenlenen Saha Koordinasyon toplantısından biri Üstün Başarı Ödülü olmak üzere 4 ödülle döndü.

14-17 Ağustos tarihlerinde İstanbul Özyeğin Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından, İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle sorumluları, Genç TEMA’lar, aktif gönüllüler ve Genel Merkez ekibinin katıldığı Saha Koordinasyon Toplantısında geçmiş dönem ile 2024-2025 saha faaliyet programı değerlendirildi. Toplantıda üç gün boyunca Yerel Panayır ile TEMA Vakfının Stratejik Hedefleri ile Paralel Atölye çalışmaları yapıldı. Toplantıya 9 kişilik ekiple katılan Yalova TEMA gönüllüleri ilk gün düzenlenen yerel panayırda Yalova’nın tanıtımı ile ilgili bol miktarda broşür, liflet ve dergi ile Yalova’nın markalı kişisel bakım ve koku ürünlerini sergiledi. Yalova’nın panayır masası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken sergilenen ürünler kısa sürede tükendi.

TEMA Vakfı Çiftlikköy İlçe Sorumlusu Necla Güner, TEMA Gönüllü Töreni konulu hazırladığı poster ile tüm Türkiye’den katılan TEMA Gönüllülerinden yoğun ilgi gördü.

Saha Koordinasyon toplantısının ikinci gününde Türkiye’nin ilk rapçilerinden ve kendisi de bir TEMA gönüllüsü olan söz yazarı, besteci ve solisti Norm Ender, TEMA Vakfı ile tanışmasını anlatarak ünlü marşı Parla’yı salonda bulunan gönüllülerle birlikte coşkuyla seslendirdi.

Toplantının üç ve dördüncü günlerinde Aktif Gönüllülük, IV. Grup Metalik Madencilik, Bağışa Çağrı İletişimi ve Yerel Basınla İlişkiler ile Ekolojik Okuryazarlık Rehberi konularında dönüşümlü olarak paralel atölye çalışmaları yapıldı.

Toplantının son gününde ise TEMA Vakfının kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Gönüllülük ödülleri dağıtıldı.

Son dört yılda yaptıkları çalışmalarla Genel Merkez ile tüm illerin takdirini toplayan Yalova TEMA İl Temsilciliği toplantıda biri Üstün Başarı Ödülü olmak üzere 4 ödül aldı.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, Savunuculuk ve Üstün Başarı Ödülü alırken, Çiftlikköy İlçe Sorumlusu Necla Güner’de Gönüllü Kazanımı ve Eğitim Çalışmaları alanında ikişer adet ödül aldılar.

İlk kez bu yıl verilen ve sadece üç ilin aldığı Üstün Başarı Ödülü Gönüllü Kazanımı, Eğitim Çalışmaları ve Verimlilik dallarında üstün başarı gösteren illere veriliyor.

Toplantıda ayrıca İl Temsilcisi Arzu Demir’e dördüncü yılını doldurması nedeniyle plaket de verildi.

Yalova, yerel basın haberi dalında da Kırklareli ve Balıkesir’in ardından üçüncü sırada yer aldı.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir ödül alırken yaptığı konuşmada Ödülleri tüm Yalova halkı ve TEMA Gönüllüleri adına aldığını ifade ederek çalışmalarına yoğun destek veren ekibine ve tüm gönüllülerine teşekkür etti. Demir, Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın memleketinde görev yapmanın sorumluluklarını fazlasıyla taşıdıklarını, yoğun girişimleriyle hayata geçirdikleri Kirazlı Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı için tüm Yalova Halkından fidan bağışlarını beklediklerini ve çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini ifade etti.