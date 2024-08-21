Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) için kayıt süreci başladı.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi bünyesindeki YASMEK'te yeni döneme ilişkin kurslara başvurular başladı.

6 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek ve çeşitli mahallelerde farklı alanlarda eğitim fırsatları sunulacak kurslarda hazır giyim, sepet yapımı, takı tasarım, kişisel gelişim, Kur'an-ı Kerim okuma, mefruşat bölümleri ilgi görüyor.

Çeşitli beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine olanak tanıyacak kurslara kayıt yaptırmak ve kurslar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Yalova Belediyesi'nin iletişim kanallarından bilgi alabiliyorlar.