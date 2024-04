Yalova-Bursa kara yolunda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yalova Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen Ercan M. yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı BMW marka cip önce aynı istikamette giden R.K. idaresindeki 74 BG 438 plakalı Tofaş marka otomobile, sonrasında da E.K. idaresindeki 34 RY 4796 plakalı Citroen marka otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle 34 RY 4796 plakalı otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada 3 araçta yaralanan toplam 7 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaza anı, araçların bahçesine girdiği restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 74 BG 438 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra hızlı bir şekilde yoluna devam eden 06 BY 0006 plakalı cipin, sağ şeritteki 34 RY 4796 plakalı otomobile de sağ arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle 34 plakalı araç yan devrilirken, diğer araç ise restoranın duvarına çarpıyor.