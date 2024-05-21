İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-18' operasyonları kapsamında 16 milyon 218 adet hap ve 1 ton 57 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 17 ilde 'Narkoçelik-18' operasyonlarının yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonlara Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat'ta 210 ekip ve 865 jandarma personeli katıldı. Bu operasyonlar sonucunda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin adet hap ele geçirilirken, 272 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı da gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, "Allah sizi korusun. Milletimizin duaları sizinle. Halkımızın bilmesini isterim ki ülkemizi uyuşturucu tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"17 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-18” operasyonlarında;

1 Ton 57 Kg Uyuşturucu Madde ve

16 Milyon 218 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

272 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.️

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;

210 ekip ve

865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "NARKOÇELİK-18” operasyonları düzenlendi."