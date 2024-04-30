Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''2026 itibarıyla F1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak'' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, F1 pistiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Ersoy, "İstanbul F1 sahası bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Nisan ayı içerisinde bir ihale süreci gerçekleşti. İhale başarıyla tamamlandı.Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içinde yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanana devir teslimi yapılacak sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla F1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Planlandığı şekilde süreç ilerliyor" şeklinde konuştu.