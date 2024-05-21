Turkcell Akademi ve Türk Eğitim Vakfı’nın, Türkiye’nin genç yeteneklerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Dünyanın Geleceği ve Geleceğin Dünyası Gelişim Programı’nın bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. TEV’in yeni mezun bursiyerlerine özel olarak hazırlanan programla, gençlerin kariyer ve uzmanlık yolculuklarına ilk adımlarını atmaları hedefleniyor.

Turkcell Akademi ve Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV), iş hayatına yeni atılan genç yeteneklere destek vermek amacıyla yaptığı iş birliği, bu yıl da devam ediyor. ‘Dünyanın Geleceği ve Geleceğin Dünyası Gelişim Programı’ ile TEV mezunlarının kariyer ve uzmanlık yolculuğundaki ilk adımlarında daha donanımlı olmaları amaçlanıyor. Şirketin gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik destek verdiği projeler, yetenek dönüşümünü sağlarken, gençleri yarının yetkinliklerine hazırlıyor, aynı zamanda geleceğe yatırım yapma vizyonunu da güçlendiriyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen program, canlı sanal sınıflar, dijital içerikler ve uygulamalı deneyim seansları gibi çeşitli etkinliklerle toplamda 3 bin 100 öğrenciye 3 ay sürecek bir gelişim fırsatı sunacak. TEV’in yeni mezun bursiyerlerinin kariyerlerindeki ilk adımı atmalarını da destekleyen bu program, iş hayatlarının başlangıcında genç yeteneklere rehberlik ederek, onları sektörel deneyimlerle donatmak amacıyla oluşturuldu. Gelişim programı, kişisel gelişim eğitimleri ve teknik eğitimlerden oluşuyor.

TEV mezunları için “İş Hayatına Merhaba”, “Kendine Yatırım Yap” ve “Tekniğini Geliştir” başlıklı 3 ayrı modülden oluşan bu programla, öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazanması ve multidisipliner çalışma becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Programın başarılı olan katılımcıları, Turkcell Akademi katılım sertifikası almaya hak kazanacak ve şirket yöneticileri ile mentorluk seanslarına katılma fırsatı elde edecekler.

“Yeni mezunların kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına destek oluyoruz”

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, programa ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak, bugüne dek eğitim alanında hayata geçirdiğimiz projelerle her zaman toplumsal fayda sağlayan bir dönüşüme öncülük etmeyi amaçladık. TEV de bu misyonumuzla örtüşen, eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin geleceğe güvenle bakmaları için çalışan köklü bir vakıf. Şirket olarak TEV’in vizyonuna inanıyor ve ülkemizin bu değerli kurumuyla genç yeteneklere destek olmak adına güç birliği yapıyoruz. Yeni mezunlar için kariyer yolculuğu oldukça heyecan verici ancak bir o kadar da zorlayıcı olabilir. Bu programla, genç yeteneklere sektördeki iş fırsatlarını keşfetme, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleme imkânı sunuyoruz. Turkcell Akademi’de sunduğumuz eğitim imkânları ile teknolojiye erişimi kolaylaştırarak dijital okuryazarlık düzeyini arttırıyor ve yeni dijital dünyanın gerekliliği olan yetkinlikleri kazandırıyoruz. Hızla değişen yeni teknolojilere ve iş modellerine adapte olabilme, veri analizi ve yapay zekâ konularına kadar geniş bir yelpazeden oluşan eğitimlerle yeni mezunların kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise programın hayata geçirilmesine olanak sağlayan herkese teşekkür ederken; “Turkcell Akademi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, ‘Geleceğe Hazırlık Programı’nı öğrencilerimiz ile buluşturduk. Türk Eğitim Vakfı olarak bu yıl da ‘Turkcell Dünyanın Geleceği ve Geleceğin Dünyası Gelişim Programı’ projesine ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Topluma faydalı olmanın sırrına mazhar olmuş insanların öğretilerinden de gördüğümüz üzere bilgi ve bilgelik paylaşımı toplumsal bir sorumluluktur. Bilgiyi paylaşarak, toplumun geneline ışık saçmak ve birlikte daha iyi bir dünya inşa etmek mümkündür. İşte Turkcell ailesinin bu çok değerli projesinin hizmet ettiği ilke tam olarak budur. Gençlerimizin eğitim hayatlarına yönelik burs desteği sağlamanın yanı sıra, onları yaşama hazırlayacak değer ve niteliklerin de kazandırılmasına yönelik fırsatlar sağlama noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.