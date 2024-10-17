Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliği’nde okullar ve kurumlar kurdukları stantlarla projelerini tanıttı.

Yalova Bilim Şenliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve çağın gerekliliklerine uygun bir maarif modeliyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için tüm imkanları seferber etmeye çalışıyoruz. Bilim Şenliği de bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Burada öğrencilerimiz atölyelerde bilimle, teknolojiyle sanatla buluşacak. Sadece öğrenmekle kalmayıp üreterek ve keşfederek kendilerini geliştireceklerdir. Her biri bilimsel düşünme kabiliyeti kazanarak geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar atacaklardır” dedi.

Konuşmanın ardından Rahmi Tokay İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Ardından da şenliğin açılış kurdelesini protokol üyeleri kesti. Etkinlikler Kocaeli Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen gösteriyle devam etti.

Şenlik açılışının ardından protokol üyeleri stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler konser de verdi.

Programa Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.