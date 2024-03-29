Yalova Belediyesi ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu’ Mart ayı etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ adlı oyun büyük beğeni topladı.

Agatha Christie’nin ünlü polisiye romanından tiyatroya uyarlanan oyun, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda sahnelendi. Yalovalı tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyun sahne tasarımı, görsel ve ışık efektleri ile izleticilerini etkiledi.

İki perde sahnelenen ve yaklaşık 2 saat süren oyun Yalovalılardan tam not aldı.

Oyun sonunda Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu oyunculara plaket ve çiçek takdim etti.