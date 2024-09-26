Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde karayolundan karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde karayolunun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Macit (53) ve Mustafa Bayram’a (63) Kocaeli istikametinde giden S.C. (30) idaresindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Macit, havalanarak beton bloğu aştı ve yolu karşı şeridine düştü. Bu sırada Kocaeli istikametine giden bir araç da Macit’i ezerek yoluna devam etti. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen Yalova Cumhuriyet Savcısı, Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan polis sürücü S.C.’yi gözaltına alırken kazada olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alanı temizlemesinin ardından kara yolunda trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.