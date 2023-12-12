Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eserin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle Altınova ilçesinin Tavşanlı beldesi Dipgölcük bölgesinde dağınık şekilde duran Roma dönemine ait mermer ve taş blokların nakil işlemi yapıldı. Mimari 10 tarihi eser Yalova Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetimde tıra yüklenerek Altınova Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi’ne sevk edildi. Eserler burada koruma altına alındı.