Muradiye Mevlevihanesi’nin özgün mimari dokusunun korunması, hasar görmüş bölümlerin aslına uygun şekilde yenilenmesi, ahşap ve taş işçiliğinin restorasyonu, çevre düzenlemesi ve ziyaret alanlarının iyileştirilmesi gibi adımların planlı şekilde ilerlediği bildirildi.

Vali Yunus Sezer, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Muradiye Mevlevihanesi’nin Edirne’nin manevi ve kültürel hafızası için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yapının ihyasının tamamlanmasıyla birlikte, hem kent turizmine hem de kültürel yaşama önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği, Mevlevihanenin yakın dönemde yeniden halkın ziyaretine açılmasının hedeflendiği belirtildi.