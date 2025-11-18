Atatürk Kültür Merkezi’nde 22 Kasım’da Bayburt’ta başlayacak olan 2’nci Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin basın toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce geçtiğimiz yıl Aralık ayında Şırnak turnesiyle başlatılan Opera ve Bale Festivali, 23 noktada organize edilerek 28 binden fazla seyirciye ulaşmıştı. 2’nci Anadolu Opera ve Bale Festivali için ise Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni oyuncu Bedri Tan Sağtürk, genel müdür yardımcıları Volkan Ersoy ve Tuna Tunasoylu, Devlet Opera ve Balesi genel sanat yönetmenleri ile birlikte davetliler katıldı.

22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Baksı Müzesi’nde başlayacağı öğrenilen festivalde, operadan müzikallere, konserlerden çocuk oyunlarına birçok organizasyon sahne alacak. Etkinlik ücretsiz olarak her yaştan sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 5 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek opera ile başlayacak Çorum turnesi 6 Aralık Cumartesi saat 14.00’te yine aynı sahnede aynı müdürlük tarafından ‘’Okulumuz Orman’’ çocuk oyunu ile sona erecek.

Genç yetenek taramaları devam edecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk öncülüğünde Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında başlatılan ve ilk kez Şırnak’ta hayata geçirilen, genç yetenek ve çocukların keşfedilmesine yönelik çalışmalar bu yıl da devam edecek. Kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla gidilen her ilde yapılan genç yetenek taramaları sürdürülecek.

‘’Valiliklerden ve kaymakamlıklardan birlikte çalışmalar yürütmemiz yönünde davet alıyoruz’’

Basın toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, "Gittiğimiz yerlerde Güzel Sanatlar Liseleri ile ortaklaşa yaptığımız yetenek taramaları da oldu. Buradaki amaç yetenekli gençlerimizin ve çocuklarımızı erken teşhis edebilmek ve onları yakalayabilmek. İlerideki eğitimleri için doğru okullar ve doğru yerlere yönlendirmek gibi amacımız var. Bunu geçen sene yapabildik bu sene bu konuda daha tecrübeliyiz. Gittiğimiz yerlerde seyircimizin inanılmaz bir teveccühüyle karşılaşıyoruz gittiğimiz yerlerin valiliklerinden ve kaymakamlıklarından onların yanında olup onlarla birlikte çalışmalar yürütmemiz yönünde davetler alıyoruz" dedi.