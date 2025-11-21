Esenyurt Belediyesi, kasım ayı kültür-sanat programları çerçevesinde aile yapısına yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" konulu söyleşide, Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, katılımcılarla bir araya gelerek aile içi iletişim, dayanışma ve zor dönemlerde ilişkileri güçlendirme yolları üzerine değerli bilgiler paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdim, aile bireylerinin kriz dönemlerinde birbirlerini desteklemesinin önemine değinerek sağlıklı iletişim yöntemleri üzerine örnekler verdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Erdim’in anlatımı büyük ilgi gördü. Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerini farklı alanlarda uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu tür programlarla hem aile yapısının güçlendirilmesi hem de toplumsal dayanışmanın artırılması hedefleniyor.