Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, toprak kaymalarının yaşandığı ve tehlike arz eden Bayraktepe Mahallesi’nin bir bölümünde incelemelerde bulundu.YALOVA (İGFA) - Yalova'da Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasının yaşandığı bölgeyi inceleyen Vali Dr. Hülya Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel’e, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Murat Tiryaki, Ömür Bayar, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezai Köse, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürü Murat Alacatlı, Afad Müdür Vekili Serkan Yılğan ve Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer eşlik etti.

Mahallede yaşanan problemi çok iyi bildiğini ve çözüme kavuşturmak için planlama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Gürel, söz konusu mahalleyi seçim öncesi gezerek, sorunları yerinde tespit ettiklerini anımsattı. Başkan Gürel, "Şimdi Sayın Valimiz ve diğer kurum müdürlerimizle birlikte mahallemize incelemelerde bulunduk. Yapacağımız görüşmeler ve mahalle sakinlerimizin de görüşleri doğrultusunda, Yalova Belediyesi ve tüm paydaş kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.