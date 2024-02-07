Yalova’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden Yalova’ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştığı şüphelinin kullandığı 34 plakalı aracı takibe aldı. Aracı durduran polis narkotik maddelerler arama köpeği Gölge eşliğinde yaptığı aramada 176,71 gram skunk ele geçirildi. Olayın şüphelisi E.Ö. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisin diğer bir çalışmasında ise Ş.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgilerin değerlendirilmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın ikamet aramasında 26 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet silaha ait kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis diğer bir çalışmasında da 2 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem gerçekleştirdi.