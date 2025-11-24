Ressam Sevgi Atamış’ın Yalova’nın tarihi mimarisini resmettiği eserlerin yer aldığı "Yalova’nın İzinde" resim sergisi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Yalova’nın İzinde" sergisi Yalova Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Atamış, Yalova’nın tanıtımına katkı sunmak ve kentin kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla titizlikle hazırladığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Ressamın kuru boya tekniğiyle yaptığı 26 eserin yer aldığı sergi 3 aralık tarihine kadar açık kalacak.

Sergiye tüm Yalovalıları davet eden Sevgi Atamış, "Yalova’ya seyahat ettiğim sırada Yalova’nın Yürüyen Köşk ve Termal’den ibaret olmadığını gördüm. Çok fazla mimari yapılar var ve ben araştırmacı sanatçı olarak yapıları mutlaka birine anlatmalıyım dedim. Daha sonra çalışmam oldu. Çalışmalar sonunda Yalova kağıdının üzerine yaptım bu arada bütün resimlerimi. Araştırdığım yazılarla birlikte çizimlerle birlikte ikincisini açtığım bu sergiye herkesi davet ettim. Uzun süre açık kalacak bu sergi. İlk sergimde 24 eser vardı. Bu sergimde 2 resim daha ekledim. 9 aylık bir süreç oldu. Çok fazla Yalova’ya gidip geldim. İstanbul’da oturuyorum . Yapıların önüne gidip orada birebir çalıştım. Bütün kaynaklardan yararlandım. Konaklar, çeşmeler, camiler, eski toplu taşımalar, iskele, vapur gibi eserler var" ifadesini kullandı.