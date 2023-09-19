Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen orman yangını sonrasında, 25 hektarlık ormanlık alanın hasarının tespiti için hem dronlarla hem de sahadaki ekiplerle yoğun bir çalışma sürüyor. Yangının etkilediği alanın belirlenmesi için dronlar kullanılırken, sahada çalışan ekipler de hangi ağaçların kesileceği veya yeniden yeşerebileceğini tespit etmekle görevli.

2 Eylül 2023 tarihinde başlayan yangın, 6 uçak, 6 helikopter, 52 arasöz, 16 ilk müdahale aracı, 32 su tankeri, 20 iş makinesi ve 420 personelin koordineli çabaları sonucunda 17 saatlik bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu zararın tam boyutunu belirlemek için hem hava hem de kara üzerinde veri toplama çalışmaları devam ediyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrasında zarar gören ağaçların durumunu incelemeye devam ediyorlar. Hangi ağaçların kesilip hangilerinin yaşaması muhtemel olduğunu tespit ederek, yeni fidanların dikimi için hazırlıklar yapılıyor. 2023 sonbaharında, zarar gören alanın yeniden yeşermesi için fidan dikim çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Dronlarla yapılan havadan gözetim çalışmalarının yanı sıra, sahada görev alan orman ekipleri de ağaçların durumunu belirlemek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Kesilecek ağaçlara numaralar verilirken, temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra boşalan bölgelere daha fazla ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Yangının neden kaynaklandığına dair tespit çalışmaları ise hala devam ediyor.