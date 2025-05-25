Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesislerinin arka kısmındaki ağaçlık alanda alkol kullandığı öne sürülen kişilerin yaktığı ateş, lodosun etkisiyle kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangının büyümesi üzerine dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucunda, bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK