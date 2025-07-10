Yangın, Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerinde bulunan atölyenin çatısında başladı. Alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. Yangının büyümesiyle birlikte binaya bitişik evlerde oturan vatandaşlar, kendi evlerine sıçrama ihtimaline karşı yangın tüpleri ve hortumlarla müdahaleye başladı. Aynı sırada, atölyeye bitişik bir evde bulunan ve yürüyemeyen yaşlı kadın, bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak çalışma sırasında iş yeri çalışanlarıyla itfaiye ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Ekiplerin alanı boşaltmaları yönündeki uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktığı ve itfaiye görevlilerinin saldırıya uğradığı belirtildi. Vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona eren olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.