İstanbul Valisi Davut Gül, HSK kararıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman’ı makamında ziyaret etti. Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen Gül’ü protokol girişinde Duman karşıladı. İkili, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası, hatıra fotoğrafı çekildi. Görüşmenin sona ermesinin ardından Vali Davut Gül, adliyeden ayrıldı. Başsavcı Duman ise adliye çıkışına kadar Vali Gül’e eşlik etti.

Bilecik Valisi Sözer’den Başsavcı Duman’a ziyaret

İstanbul Valisi Gül’ün ziyaretinin ardından Başsavcı Barış Duman’a, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Sözer, Başsavcı Duman tarafından protokol girişinde karşılandı. Duman’ın makamında görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası Duman ve Sözer, hatıra fotoğrafı çekildi. Başsavcı Duman ardından Sözer’i adliye çıkışında uğurladı.