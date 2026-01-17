Boyun bölgesinin, başın ağırlığını taşıyan ve omurilik ile sinir köklerini koruyan hassas bir yapı olduğunu söyleyen Polat, "Başımız yaklaşık 5 kilogramdır. Ancak telefon ve tablet kullanımı sırasında baş öne eğildikçe boyuna binen yük katlanarak artar. Bu durum kaslarda aşırı yüklenmeye ve disklerde zorlanmaya yol açar" dedi.

Son yıllarda sıkça görülen "teknoloji boynu" tablosunun yalnızca geçici bir ağrıdan ibaret olmadığını ifade eden Dr. Polat, uzun süreli yanlış duruşun boyun düzleşmesi, disk dejenerasyonu ve sinir sıkışmalarına kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Polat, şikâyetlerin zamanla omuz ve kollara yayılan ağrılar, uyuşmalar ve baş ağrılarıyla kendini gösterebildiğini dile getirdi.

Boyun ağrılarının çoğunun ani bir travmadan değil, yıllar içinde biriken yanlış alışkanlıklardan kaynaklandığını dile getiren Polat, uzun süre bilgisayar başında oturmanın ve telefonu göz hizasının altında kullanmanın riski artırdığını vurguladı.

Erken dönemde yapılan doğru tanı, kişiye özel egzersizler ve fizik tedavi uygulamalarıyla cerrahiye gerek kalmadan başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirten Dr. Polat, "Boyun ağrısı alışılması gereken bir durum değildir; günlük yaşamı etkileyen ağrılar mutlaka ciddiye alınmalıdır" ifadelerini kullandı.