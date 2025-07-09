Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncelleme sonrası takipçilerine ağır hakaret ve küfür içeren yanıtlar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sözcü'nün aktardığına göre, Grok hakkında soruşturma başlatılırken platformun yapay zekasına erişim engeli getirildi.

"Uygunsuz içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz"

Söz konusu gelişmelerin ardından X cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

X, Grok tarafından yapılan paylaşımlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

- Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz.

- İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.

- xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.

Sohbet botu Grok’un yanıtlarındaki sert ve küfürlü ifadeler, Musk’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yapay zeka güncellemelerinin ardından ortaya çıktı. Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" paylaşımında bulunmuştu.