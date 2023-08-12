McKinsey Küresel Enstitüsü yayınladığı raporunda yapay zeka teknolojileri ile 2030 yılına kadar ABD’deki toplam çalışma saatlerinin yüzde 30 oranında otomasyona aktarılacağını öngördü.ANKARA (İGFA) - Rapora göre değişim en çok kadın istihdamının yoğun olduğu sektörlerde olacak. Raporda düşük ücretli işlerde çalışan kadınların önümüzdeki 7 yılda mevcut işlerini değiştirmek zorunda kalma olasılığının erkek çalışanlardan 1,5 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yapay zekanın iş gücüne etkisinin 2026’ya kadar nötr seviyede olacağını değerlendiren Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Şirketler halen üretimde yapay zeka olmadan başarılı olabilir ancak bir hikaye ve strateji belirlemenin tam zamanı. Yapay zeka çoğu mesleği şimdiden dönüştürmeye başladı. Bu değişimden en fazla etkilenecek çalışanların yeni yetenekler için eğitilmesi gerekiyor” dedi.