Büyükçekmece Belediyesi, Yerli Malı Haftası çerçevesinde düzenlediği "Renkli Tezgahlar: Yerli Malı Şenliği", çocukların neşesiyle dolu dolu geçti.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlediği "Renkli Tezgahlar: Yerli Malı Şenliği", büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, kurulan meyve ve sebze tezgahları, renkli kostümler ve interaktif oyunlar eşliğinde hem öğrenme fırsatı buldu hem de keyifli anlar yaşadı.

Eğlenerek yerli üretimi tanıdılar

Etkinlikte kurulan meyve ve sebze tezgahlarıyla çocuklar, farklı ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Renkli kostümleriyle etkinliğe görsel bir şölen sunan çocuklar, uygulamalı ve eğitici aktiviteler aracılığıyla yerli üretimin önemini deneyimleyerek öğrendi. Şiir dinletileri ve bilmecelerle zenginleşen programda çocuklar, doğal ürünleri tanımanın yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında eğlenceli bilgiler edinerek unutulmaz hatıralar biriktirdi.